"Я больше не нарцисс" (История самоисцеления)

(без темы) Он очень ловко вошел в вашу жизнь, пользуясь вашим уязвимвм положением после смерти брата После смерти брата он вошел основательно. А до был…

"Ты хороший человек, а я, видимо, нет" "Что это было?" - даже спустя 5 лет читательница продолжает задавать себе этот вопрос. Разберемся вместе? *** Мы были знакомы полгода,…